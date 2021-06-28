В РФ и на временно неподконтрольных территориях удерживают 405 украинцев, – Денисова

Людмила Денисова Facebook/Людмила Денисова

Среди удерживаемых, 44 военнослужащих и 30 женщин

В Российской Федерации и на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях удерживаются 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время торжественного заседания парламента по случаю Дня Конституции, передает Украинская правда.

"Вооруженная агрессия России и временная оккупация АРК и города Севастополя и значительной части Донбасса привела к нарушению территориальной целостности Украины и посягнула на его независимость.

К сожалению, государство не может гарантировать пока соблюдения конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, который искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях", - отметила омбудсмен.

По ее словам, имена всех удерживаемых украинцев ей известны.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что сейчас в российских тюрьмах из-за своей деятельности находятся девять журналистов, а еще один - под домашним арестом.