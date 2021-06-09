В рейтинг лучших вузов мира впервые вошли восемь украинских заведений

Это наибольшее количество украинских вузов за историю рейтинга

В рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2022 года вошло восемь украинских высших учебных заведений — наибольшее количество за всю историю рейтинга. Об этом свидетельствуют данные восемнадцатого выпуска глобального рейтинга университетов QS World University Rankings.

Шесть из вузов сохранили свои позиции в топе, это: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (601-650 место), Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (651-700 место), Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (701-750 место), Сумский государственный университет (701-750 место), Национальный университет Львовская политехника (801-1000 место), Национальный университет Киево-Могилянская академия (1001-1200).

Впервые вошел в рейтинг Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1001-1200), а Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина ухудшил свои предыдущие позиции и вышел из ТОП-500, заняв место в диапазоне 510-520.

Согласно мировым обзором рейтинга, уже десятый год подряд лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). На втором месте — Оксфордский университет в Великобритании, а третью строчку делят американский университет Стэнфорда и британский Кембридж. Гарвардский университет вышел из тройки лидеров и сейчас занимает пятую позицию в мировом рейтинге.

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Ранее сообщалось, что Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил проект на 200 миллионов долларов, направленный на оказание поддержки правительству Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования.