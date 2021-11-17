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В ДРС намекнули о возможности отмены решения о проезде по 20 грн в Киеве

Фото из открытых источников

Нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения цен на проезд

Председатель Государственной регуляторной службы Алексей Кучер заявил, что перед решением о повышении стоимости проезда в Киеве мэр города Виталий Кличко должен был бы получить позицию ГРС. Об этом сообщает прессслужба Государственной регуляторной службы

"Если ГРС придет к выводу, что это повышение является нецелесообразным или неадекватным, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято", - отметили там.

В службе отметили, что нарушение требований регуляторного законодательства может стать основанием для отмены решения о повышении тарифов на проезд в судебном порядке.

Новости по теме: Дороже, чем в Париже: Сколько будет стоить проезд в коммунальном транспорте Киева и когда подорожают маршрутки

Напомним, накануне стало известно, что столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 20 гривен с 1 января 2022 года

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