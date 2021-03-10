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В рамках COVAX в Украину прибудет вакцина AstraZenecа из Южной Кореи, - Степанов

Максим Степанов Слово и Дело

Министр подчеркнул, что это один и тот же препарат, но изготовленный в разных странах

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках глобального механизма COVAX поступит вакцина AstraZeneca, произведенная в Южной Корее. Об этом сообщает "РБК-Украина"

По словам главы Минздрава, до конца второго квартала 2021 года ожидается поставка от 2,2 до 3,8 млн доз этой вакцины. 

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"Но этот препарат AstraZeneca - это все один и тот же продукт. Просто он изготавливается в Южной Корее", - отметил министр.

Кроме этого, Степанов рассказал, что от COVAX в Украину поступит еще 117 тысяч доз препарата Pfizer.

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Напомним, накануне в Украине зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19 - китайский препарат CoronaVac, производимый компанией Sinovac Biotech Ltd. 

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