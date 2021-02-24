В Раду внесли законопроект о коллаборантах: Что он предлагает

Народный депутат Евгения Кравчук Фото из открытых источников

Законопроект предусматривает ограничение доступа коллаборантов к государственным должностям или должностям в органах местного самоуправления на 15 лет

В Верховную Раду сегодня внесли законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила в своем Facebook.

По ее словам, законопроект предусматривает ограничение доступа коллаборантов к государственным должностям или должностям в органах местного самоуправления на 15 лет.

По этому законопроекту коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооруженной агрессии против Украины и оккупацию ее территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами или непризнанию суверенитета Украины над оккупированными Россией территориями.

За это документом предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

Если гражданин добровольно занимал должность, не связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно хозяйственных функций в оккупационных органах власти, то его будут наказывать лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

За пропаганду в учебных заведениях, а также действия, направленные на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора, предусмотрены исправительные работы до 2 лет или арест до 6 месяцев, или лишение свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет.

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Передача материальных ресурсов оккупантам будет караться штрафом до 10 тысяч необлагаемых минимумов или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

За добровольное занятие должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в оккупационных органах, хотят наказывать лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Организация и проведение мероприятий политического характера и/или осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с оккупантами будет караться лишением свободы сроком от 10 до 12 лет, лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

За добровольное занятие должности в судебных или правоохранительных органах оккупантов предусмотрели наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Также по словам Кравчук, законопроект позволит ликвидацию юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором, и устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и общественных формирований, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

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Напомним, до этого вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что в конечном варианте законопроекта о переходном периоде и амнистии в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей не будет слова "коллаборационист".