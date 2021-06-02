В Раде зарегистрирован законопроект о повышении пенсионного возраста до 61 года

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Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года

В Верховную Раду внесли законопроект № 5566 о повышении пенсионного возраста на один год. Документ уже получил профильный комитет для ознакомления. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как отмечается, соответствующий законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста, чтобы украинцы выходили на пенсию в 61 год. Также документ уменьшает пенсионный возраст на шесть месяцев при рождении ребенка и уходе за ним до 6-летнего возраста. При этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен более чем на 3 года.

Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года.

"Это поможет решить демографический кризис. Чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации", — говорится в пояснительной записке.

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Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличился до 60 лет. В соответствии со ст. 26 Закона Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.