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В Раде сообщили, что может стимулировать украинцев к COVID-вакцинации

Фото из открытых источников

В частности, поощрять к вакцинации может ЕС, разрешив въезд с украинскими сертификатами прививок

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество украинцев, которые намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, выросло по сравнению с прошлым годом. Поощрять к вакцинации может и Европейский Союз, разрешив въезд с украинскими сертификатами прививок. Об этом сообщает "24 канал".

По его словам, в конце прошлого года в Украине готовых прививаться было около 43%, а в 2021-м их количество выросло до более 50%.

"Евросоюз нам упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации, то желающих станет больше", - констатировал глава комитета.

Также Радуцкий отметил, что медийно и в социальных сетях антивакцинальная кампания мощнее, чем вакцинальная. Однако в Украине, по данным парламентария, количество желающих получить иммунизацию растет.

К слову, в Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.

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Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в течение июля Министерство здравоохранения рассчитывает получить еще семь миллионов доз вакцины от коронавируса COVID-19.

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