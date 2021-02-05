В Раде предлагают освободить выпускников от ГИА в этом году
Выпускникам могут дать право выбирать вид оценивания их результатов обучения
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагают освободить от государственной итоговой аттестации выпускников, которые в этом году заканчивают школу, и дать им право выбирать вид оценивания их результатов обучения. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Как отмечается, авторы законопроекта считают, что принятие такого решения уменьшит к минимуму риски заболевания коронавирусом среди учащихся во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО).
В пояснительной записке указано, что с марта 2020 года обучение в школах осуществлялось преимущественно в дистанционном формате, поэтому из-за пандемии следует предоставить ученикам права выбирать вид оценивания результатов их обучения.
Так, в законопроекте предложено три варианта выбора оценивания достижений учащихся:
- с помощью годового оценивания;
- через государственную итоговую аттестацию;
- через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.
По словам депутатов, реализация этого законопроекта не потребует дополнительных расходов из Госбюджета Украины.
Напомним, 1 февраля началась регистрация на для сдачи ВНО-2021 и продлится до 5 марта. В этом году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 21 мая по 15 июня. Подробнее о главных нововведениях в ВНО этого года читайте в статье "Старт регистрации на ВНО: Все, что нужно знать - от списка документов до причин отказа".