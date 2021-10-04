В Раде настаивают на выплате компенсаций из-за отсутствия индексации пенсий в ноябре

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Нардепы предлагают пенсионерам, которые получат пенсии ниже средней, выплатить тринадцатую пенсию за счет средств, поступивших со стороны МВФ

В Верховной Раде Украины настаивают на выплате компенсаций за отсутствие индексации пенсий в ноябре 2021 года. В частности, с таким предложением выступил бывший президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время заседания Согласительного совета, которое транслировал "Перший Незалежний".



"Хотел бы подчеркнуть, что приоритетом работы парламента является защита национальной безопасности, социальная защита и под этим углом зрения мы бы настаивали на том, чтобы наш законопроект №6006, где предполагается за счет источников, которые поступили со стороны МВФ, что четко соответствует бюджетному кодексу - решить насущные вопросы", - отметил он.

По словам Порошенко, вопрос 1 - компенсация отсутствия индексации пенсии, которую не сделала действующая власть, ограбив де-факто пенсионеров.

"В качестве частичной компенсации в ноябре мы настаиваем на том, чтобы пенсионерам, которые получают ниже средней пенсии была выплачена 13-я пенсия за счет этих средств и гарантированно своевременное проведение индексации", - сказал он.

Вопрос 2: это немедленное погашение задолженности перед военнослужащим, в том числе по денежном содержании.

Вопрос 3: срочно профинансировать мероприятия по борьбе с коронавирусом COVID-19 за счет новых концентрированных средств, "а не финансировать автозаки и "Большое воровство", как это происходило в прошлом году".

Вопрос 4: решение вопроса субсидий, и количество домохозяйств, нуждающихся в субсидиях.

"На сегодняшний день составляет более 6 млн (лиц, нуждающихся в субсидиях, - ред.), а обеспечено лишь 2 млн. Не оставлять народ один на один с этими проблемами подорожания газа, когда власть не закупила в свое время ни в подземные хранилища газ, не обеспечила углем, создав кризис на энергетическом рынке", - отметил политик.

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Ранее сообщалось, что в рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий. Так, с 1 января повышение пенсии получат лица с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.