В Раде хотят ужесточить наказание за подделку COVID-документов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий РБК-Украина

Некоторым будет грозить до 8 лет лишения свободы

В Украине уже в ближайшее время могут втрое усилить наказание для людей, которые изготавливают или пользуются поддельными COVID-документами. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Свобода слова".

"Если это многократное нарушение по фальсификации документов — до 8 лет лишения свободы. Это что касается людей, которые изготавливают", - сказал он.

Также нардеп уточнил, что речь идет о нарушении "более одного раза".

По словам председателя комитета Рады, для тех, кто пользуется фальшивыми COVID-документами, штраф вырастет до более 50 тысяч гривен.

Отдельно Радуцкий отметил, что этот законопроект нардепы должны рассмотреть во время внеочередного заседания парламента, намеченного на 2 ноября.

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Как сообщалось ранее, парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет содействовать в раскрытии преступления.