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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой: Читайте нас в Telegram

Фото из открытых источников

Сервисы недоступны у пользователей по всему миру

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

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Пользователи Instagram и WhatsApp испытывают трудности при использовании приложения, в Facebook не открывается веб-сайт.

Причины сбоя пока неясны.

У пользователей Instagram не работает приложение (51%), веб-сайт (29%). Пользователи WhatsApp жалуются на неотправку сообщении, затруднения с подключением к серверу. В Facebook возникли проблемы с веб-сайтом.

О проблемах сообщают пользователи по всему миру.

Напомним, что ранее Facebook ввела обновления для Messenger и Instagram, что позволит создавать групповые беседы в приложениях.

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