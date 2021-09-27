home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В "Приват24" произошел сбой: Были проблемы с авторизацией и входом

Приват24 Фото из открытых источников

Впрочем, временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" был ликвидирован

Клиенты "Приват24" в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться в приложении - позже в банке заявили, что технический сбой ликвидировали. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

В частности, при попытке входа в "Приват24" появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".

"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в "Приват24". Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована.

Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - написал Серга.

Впоследствии представитель "ПриватБанка" добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" ликвидирован.

Новости по теме: В работе интернет-банкинга "Приват24" произошел сбой

Ранее сообщалось, что "ПриватБанк" в ночь на 4 сентября приостанавливал работу банкоматов по всей стране

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Евгений Шевченко: Если Беларусь перестанет поставлять Украине топливо, купить его будет негде Михаил Погребинский: У Зеленского долго не получится издеваться над оппозиционными политиками и журналистами Власть имеет все рычаги регулирования цены на газ, но делает виновным "Нафтогаз", - эксперт Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект