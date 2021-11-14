В приложении "Дія" появился сертификат для выздоровевших от COVID-19 людей

Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему

В приложении "Дія" появился сертификат для тех, кто переболел COVID-19. Пользователям отображаются два документа - внутренний и международный, сообщает РБК-Украина .

Как отмечается, во внутреннем сертификате отображается фото, кому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата, а также фамилия, имя и отчество человека.

Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.

Сертификат о выздоровлении от коронавируса РБК-Украина

Напомним, ранее мы писали, что в Украине появятся еще два COVID-сертификата. Документы смогут получить те, кто переболел коронавирусом, а также вакцинированы дети.

Для получения документа родителям необходимо зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка.