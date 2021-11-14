home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В приложении "Дія" появился сертификат для выздоровевших от COVID-19 людей

Фото из открытых источников

Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему

В приложении "Дія" появился сертификат для тех, кто переболел COVID-19. Пользователям отображаются два документа - внутренний и международный, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, во внутреннем сертификате отображается фото, кому принадлежит документ, а также дата рождения, срок действия, номер сертификата, а также фамилия, имя и отчество человека.

Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему здравоохранения.

Сертификат о выздоровлении от коронавируса РБК-Украина

Новости по теме: Сертификат о выздоровлении от COVID-19 будет действовать всего три месяца, - Минздрав

Напомним, ранее мы писали, что в Украине появятся еще два COVID-сертификата. Документы смогут получить те, кто переболел коронавирусом, а также вакцинированы дети.

Для получения документа родителям необходимо зайти в "Дію" и добавить свидетельство о рождении ребенка.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

"Ощадбанк" обжаловал во Франции отмену выплаты РФ 1,4 млрд долларов убытков за Крым На карте Apple Music изобразили полуостров Крым как часть России Перепись населения в Крыму: Зачем Россия собирает данные о крымчанах и как на это отреагировал мир Россия провела в оккупированном Крыму массовую высадку тактического десанта

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект