home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В приложении "Дія" появился детский СOVID-сертификат

Фото из открытых источников

Для получения документа одному из родителей нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка

Министерство цифровой трансформации запустило детский СOVID-сертификат в приложении "Дія". Об этом Минцифри информирует в своем Telegram.

"Детям от 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в приложении "Дія". Для этого одному из родителей нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого нужно авторизоваться в приложении, добавить свидетельство о рождении ребенка, в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты" и сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с родительскими.

У Минцифри также отметили, что с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Новости по теме: Украинцы сгенерировали в "Дії" 5 миллионов COVID-сертификатов, – Федоров

Напомним, ранее мы писали, что в приложении "Дія" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Сутки на Донбассе: НВФ совершили 14 обстрелов, один военный травмирован Сутки на Донбассе: НВФ шесть раз нарушили "режим тишины", потерь нет Сутки на Донбассе: НВФ 19 раз нарушили режим тишины, пятеро бойцов ранены Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили "режим тишины", двое военных ранены

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект