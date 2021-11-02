В приложении "Дія" появился детский СOVID-сертификат

Для получения документа одному из родителей нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка

"Детям от 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в приложении "Дія". Для этого одному из родителей нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого нужно авторизоваться в приложении, добавить свидетельство о рождении ребенка, в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты" и сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с родительскими.

У Минцифри также отметили, что с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в "Дії" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Напомним, ранее мы писали, что в приложении "Дія" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.