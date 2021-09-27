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В приложении "Дія" можно будет купить или приобрести авто

"Дія" Фото из открытых источников

Эта услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія"

В Украине в электронном кабинете водителя и на портале "Дія" водители вскоре смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн. Об этом сообщает Главный сервисный центр Министерства внутренних дел.

"Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины", - уточняется в сообщении.

Эта услуга будет доступна для граждан в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія".

В частности, продавец и покупатель, авторизовавшись, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде, и после этого документ автоматически будет направляться в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

Как уточняется, после положительной проработки администратором продавец и покупатель будут накладывать квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

По информации учреждения, нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД Украины в течение полугода после вступления в силу этого правительственного постановления.

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Ранее сообщалось, что правительство дало старт реализации экспериментального проекта, при котором можно будет через приложение "Дія" растаможить авто.

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