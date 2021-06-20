В праздник Троицы Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре

Сегодня, 20 июня, в день Святой Троицы, праздник Пятидесятницы, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятелю сослужили наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Барышевский Виктор, епископ Бородянский Марк, духовенство монастыря и гости обители в священном сане.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь раскрыл учение Православной Церкви о Пресвятой Троице и рассказал верующим об образах Троицы в человеке и созданном мире.

За богослужением вознесли сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и больных.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил две хиротонии: священническую – над диаконом Иоанном Шуляком, клириком столичного Покровского храма на Приорке; диаконскую – над Марком Грегой, который будет нести служение в Боярском благочинии Киевской епархии.

Центр информации Украинской Православной Церкви

После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил великую вечерню, после которой были прочитаны особые молитвы святителя Василия Великого с коленопреклонением.

После отпуста Архипастырь благословил верующих и поздравил с днем ​​Святой Троицы.

"Пусть в нашей жизни всегда и везде будет упованием – Небесный Отец, прибежище – Сын, а покровом – Дух Святой", – пожелал Предстоятель.

Центр информации Украинской Православной Церкви

Сегодня Украина вместе со всем православным миром приблизилась к одному из главных христианских праздников – Дню Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и в 2021 году выпадает на 20 июня.

Команда "Першого Незалежного" традиционно делает своим зрителям особый подарок и проводит эфир, посвященный этому великому празднику. Посмотреть его можно по ссылке.

Трансляцию богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры можно посмотреть здесь.