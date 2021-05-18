В правительстве разработали механизм перерасчета стоимости за некачественные комуслуги

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Сейчас идет общественное обсуждение соответствующего проекта постановления

В Украине началось общественное обсуждение проекта постановления Кабинета Министров "Об утверждении Порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества", который направлен на улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается, в течение следующих 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью относительно предложенного проекта.

"В частности, в проекте постановления предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и тому подобное. Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг (которые учитываются при осуществлении исполнителем коммунальных услуг перерасчета стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества)", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что проект также определяет особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

Следовательно, отчет по результатам проведения общественного обсуждения будет обнародован на официальном вебсайте Минрегиона в рубрике "Результаты публичного общественного обсуждения".

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