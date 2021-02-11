В правительстве анонсировали создание полного цикла производства боеприпасов

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко Правительственный портал

В Минстратегпроме отметили, что танки, самолеты или пушки без боеприпасов - "это лишь музейные экспонаты"

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности создали подразделение, которое будет заниматься вопросами производства боеприпасов. Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам первого заместителя главы Минстратегпрома Валерия Иващенко, "Укроборонпром" в процессе трансформации планирует воссоздать технологический цикл производства боеприпасов в Украине.

Отмечается, что в Украине есть современное предприятие по производству капсюлей, капсульных втулок и взрывателей.

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"То есть начало и конец боеприпаса, а вот то, что "внутри" между ними: гильзу, пороховой заряд, корпус снаряда – производить никому", - отметил Иващенко и добавил, что сейчас создание интегрированной структуры по производству боеприпасов – это задача номер один для страны.

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Напомним, недавно в "Укроборонпроме" предупредили, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, а ни один отечественный завод не сможет организовать полный цикл производства боеприпасов в ближайшие несколько лет.