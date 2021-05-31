В последний день весны в Карпатах выпал снег. Фото

Непогода на горе Поп Иван Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Снег на самых высоких горных точках ожидается в течение всего дня

В понедельник, 31 мая, в Карпатах пошел снег, температура воздуха держится на уровне нуля градусов. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:30 31.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-восточной 8-10 м/с. Температура воздуха 0°С", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, снег на попе Иване ожидается в течение всего дня понедельника.

Непогода на горе Поп Иван Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

Поп Иван (Поп Иван Черногорский или Черная Гора) имеет высоту 2 028 м, это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, расположенная на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на 31 мая. Так, в Украине ожидается преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Исключение составят южные регионы, а также Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая и Тернопольская области. Там ожидаются дожди. По данным ГСЧС, в некоторых западных регионах возможные подтопления.