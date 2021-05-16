В понедельник часть страны накроют град и грозы, - ГСЧС
Объявлен I уровень опасности
Спасатели предупреждают украинцев, что новая неделя принесет непогоду, так в понедельник, 17 мая, ожидается град и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
Как отмечается, завтра Украину накроют грозы, а днем в южных и центральных областях местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Также ГСЧС рассказали, что 17 мая в Киеве и Киевской области придут грозы, объявлен I уровень опасности, желтый.
Напомним, за прогнозами синоптиков, сегодня, 16 мая, на западе и юге ожидаются дожди, в северных, восточных и центральных регионах сохранится облачная погода с прояснениями, но без осадков.