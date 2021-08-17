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В Помпеях археологи обнаружили гробницу с полумумифицированным телом

Ansa

Как известно, в древнеримском городе близ Неаполя тела мертвых всегда сжигали

В Италии в городе Помпеи археологи обнаружили гробницу, в которой находилось наполовину мумифицированное тело. Об этом сообщает ANSA.

Согласно сообщению, в древнеримском городе близ Неаполя тела мертвых всегда сжигали. Но в этом случае тело было наполовину мумифицировано и помещено в погребальную камеру в гробнице.

Кроме того, ученые обнаружили на гробнице надписи на греческом языке, что может будет подтверждением того, что греческий язык в городе использовался наряду с латынью.

Бывший директор Помпеи Массимо Осанна заявил, что греческая надпись "является чрезвычайно интересным свидетельством, которое должно быть связано с другими надписями, о присутствии греков и, прежде всего, греческой культуры в Помпеях".

"Греческая культура, особенно ее художники и греческие классические пьесы, были в то время очень популярны в Помпеях", - отметил он.

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