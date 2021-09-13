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В Полтавской области запустят пилотный проект по COVID-вакцинации сельского населения

Фото из открытых источников

В этом проекте участвуют два села - Гаркушинцы и Петровцы

В двух селах Полтавской области проведут выездную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, пилотный проект направлен на увеличение масштабов вакцинации пожилых людей в сельской местности. В проекте принимают участие два села Полтавской области - Гаркушинцы и Петровцы - с общим количеством населения 2 180 человек, в том числе 1 062 человека в возрасте от 60 лет.

Известно, что после получения результатов выездной вакцинации будет рассмотрено решение о масштабировании на другие регионы Украины.

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Напомним, с 10 сентября в Черновцах на территории Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича заработал мобильный центр вакцинации от коронавируса. Пункт вакцинации расположен в IV корпусе, на географическом факультете. Мобильная бригада медиков будет делать процедуру в аудитории 1а и 2.

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