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В Полтавской области зафиксировали заражение "Дельта" штаммом коронавируса

Украинская правда

Женщина, заразившаяся болезнью, уже выздоровела

В Полтавской области обнаружили заражение штаммом коронавируса "Дельта". Об этом рассказал пресс-секретарь Полтавской ОГА Максим Ковалев в комментарии РБК-Украина.

Женщина, заразившаяся болезнью, уже выздоровела.

Отмечается, что на вопрос, есть ли в области случаи инфицирования штаммом "Дельта", он ответил утвердительно.

"Так, один случай. В городе Градижск Кременчугского района. Женщина уже выздоровела", - сказал Ковалев.

В то же время, по его словам, в ОГА пока нет информации о новых подозрений на заражение штаммом "Дельта" на территории области.

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Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области подтверждено 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Самому младшему инфицированному винничанину 13 лет, самому старшему - 84.

Как сообщалось ранее, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине официально подтвердили 147 случаев инфицирования штаммом "Дельта". В Минздраве отмечают, что ситуация с COVID-19 в стране постепенно ухудшается.

Сейчас "Дельта" быстрее распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской области, Черновцах и Киеве.

Именно в этих регионах выявляют наибольший процент положительных случаев этого штамма.

 

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