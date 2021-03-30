live
Новости » Общество Читати новину українською

В Полтавской области с 3 апреля усилят карантин: Перечень запретов

Фото из открытых источников

Усиленный карантин будет действовать до 17 апреля

В Полтавской области, которая сейчас находится в оранжевой зоне, на период с 3 по 17 апреля, усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Согласно сообщению, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы навынос и доставки. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения. Буде запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 06:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также на время карантина будет запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

Будет запрещено посещение учебных заведений, кроме:

  • студентов 6 курса и интернов, получающих образование по медицинским направлениям и вовлеченных в преодоление последствий распространения коронавируса;
  • детсадов;
  • 1-4 классов школ;
  • спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

Новости по теме: В Хмельницком усиливают карантин: Какие запреты будут действовать

Напомним, из-за резкого увеличения COVID-больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить усиленный карантин до 12 апреля.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На Аляске в авиакатастрофе погиб самый богатый человек Чехии Петр Келлнер В Чехии обнаружили ранее неизвестный штамм COVID-19 На заработках в Чехии погибли двое украинцев Провалилась сквозь стеклянный пол: В Чехии на стройке погибла украинка

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину