В Полтавской области с 3 апреля усилят карантин: Перечень запретов

Усиленный карантин будет действовать до 17 апреля

В Полтавской области, которая сейчас находится в оранжевой зоне , на период с 3 по 17 апреля, усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС .

Согласно сообщению, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы навынос и доставки. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения. Буде запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проведение массовых мероприятий.

Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 06:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Также на время карантина будет запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.

Будет запрещено посещение учебных заведений, кроме:

студентов 6 курса и интернов, получающих образование по медицинским направлениям и вовлеченных в преодоление последствий распространения коронавируса;

детсадов;

1-4 классов школ;

спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

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Напомним, из-за резкого увеличения COVID-больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить усиленный карантин до 12 апреля.