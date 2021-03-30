В Полтавской области с 3 апреля усилят карантин: Перечень запретов
Усиленный карантин будет действовать до 17 апреля
В Полтавской области, которая сейчас находится в оранжевой зоне, на период с 3 по 17 апреля, усиливают карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.
Согласно сообщению, в области будет запрещен прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы навынос и доставки. Также не будут работать торговые центры и развлекательные заведения. Буде запрещен прием посетителей в учреждениях культуры и проведение массовых мероприятий.
Кроме того, ресторанам в гостиницах будет запрещено работать с 23:00 до 06:00, однако они смогут предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
Также на время карантина будет запрещена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, деятельность непродовольственных рынков.
Будет запрещено посещение учебных заведений, кроме:
- студентов 6 курса и интернов, получающих образование по медицинским направлениям и вовлеченных в преодоление последствий распространения коронавируса;
- детсадов;
- 1-4 классов школ;
- спецшкол и учебно-реабилитационных центров.
Напомним, из-за резкого увеличения COVID-больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить усиленный карантин до 12 апреля.