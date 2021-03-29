В Полтавской области планируют усилить карантинные ограничения

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В регионе не улучшается эпидситуация

В Полтавской области планируют ввести новые карантинные ограничения. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает издание "Новини Полтавщини".

По его словам, сейчас в регионе стабильная ситуация с количеством COVID-больных, но все же беспокойство относительно дальнейшего развития событий есть.

"Однако, по некоторым населенным пунктам, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что негативная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет", - отметил Синегубов.

Напомним, что, по данным Минздрава, Полтавщина вместе с Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областями оказались в оранжевой зоне эпидемиологической ситуации.