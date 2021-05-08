В Полтаве представители ОПЗЖ поздравили ветеранов и открыли мемориальные доски героям Советского Союза

Под эгидой Ильи Кивы и при участии Екатерины Кивы, руководителя Полтавской организации Молодежного крыла ОПЗЖ, ко Дню Великой Победы в Полтаве поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы и открыли мемориальные доски, посвященные героям Советского Союза, сообщает пресс-служба организации.

Екатерина Кива подчеркнула, что её семья гордится Героем Советского Союза Филиппом Кивой, в честь которого открыта одна из мемориальных досок по адресу: улица Соборности, 9.

"Очень важно помнить о наших прадедах, наших героях, которые подарили нам возможность жить эту жизнь. Я бесконечна горда своим прадедушкой — Кивой Филиппом Денисовичем! Вечная Память и Слава! Мой прадед — Герой Советского Союза. Память и уважение к этому человеку, фамилию которого я гордо ношу, мне передал мой отец. Придет время и я буду учить своих детей равняться и быть достойными этих великих людей, даровавших нам жизнь! Они живы- пока мы их помним", — подчеркнула Екатерина.

Всего в Полтаве 12 Героев Советского Союза. Сегодня в преддверии Дня Победы были открыты 6 мемориальных досок, ещё 6 — откроют ко Дню освобождения Полтавы (23 сентября).