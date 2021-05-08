live
Новости » Общество Читати новину українською

В Полтаве представители ОПЗЖ поздравили ветеранов и открыли мемориальные доски героям Советского Союза

Фото из открытых источников

Под эгидой Ильи Кивы и при участии Екатерины Кивы, руководителя Полтавской организации Молодежного крыла ОПЗЖ, ко Дню Великой Победы в Полтаве поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы и открыли мемориальные доски, посвященные героям Советского Союза, сообщает пресс-служба организации.

Екатерина Кива подчеркнула, что её семья гордится Героем Советского Союза Филиппом Кивой, в честь которого открыта одна  из мемориальных досок по адресу: улица Соборности, 9.

"Очень важно помнить о наших прадедах, наших героях, которые подарили нам возможность жить эту жизнь. Я бесконечна горда своим прадедушкой — Кивой Филиппом Денисовичем! Вечная Память и Слава! Мой прадед — Герой Советского Союза. Память и уважение к этому человеку, фамилию которого я гордо ношу,  мне передал мой отец. Придет время и я буду учить своих детей равняться и быть достойными этих великих людей, даровавших нам жизнь! Они живы- пока мы их помним", — подчеркнула Екатерина.

Всего в Полтаве 12 Героев Советского Союза. Сегодня в преддверии Дня Победы были открыты 6 мемориальных досок, ещё 6 — откроют ко Дню освобождения Полтавы (23 сентября).

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский издал указ о помощи Индии для борьбы с COVID-19 Для властей Украины важнее прогнуться перед США, чем спасать людей, - эксперт COVID-прививку можно получить без семейного врача: Разъяснение Минздрава Сумская область выходит из красной зоны: Названа дата

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |