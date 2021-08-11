В Польше строители нашли тела погибших во времена эпидемии чумы

Человеческие останки датируются 18 веком

В польских Миколайках во время строительства строители нашли могилы похороненных людей, погибших от эпидемии чумы, бушевавшей в 18 веке. Об этом сообщил Dziennik Naukowy.

Как отмечается, строители сразу обратились к археологам, которые раскопали местность и нашли два кладбища, артефакты эпохи неолита и римского периода.

"На кладбище, которое находится рядом с церковью, было недостаточно места. Именно поэтому приходилось хоронить людей прямо вдоль дороги", - сообщила президент научного фонда Даджна Ежи Окулич Козарина Агнешка Яремек.

Всего за несколько недель ведения раскопок, эксперты обнаружили более 100 человеческих останков в 60 могилах. В большинстве случаев погибших хоронили целыми семьями в одной могиле, иногда могилы могли быть многослойными.

Как известно, Польша пострадала от эпидемии в 1351 году. Примерно в тот период она проникла от Прибалтики в Киев, Чернигов, Переяслав и некоторые города на территории современной России.

Новости по теме: Археологи показали самую большую золотую находку на Закарпатье

Напомним, что ранее в Одессе возле аэропорта были найдены шесть новых расстрельных ям с останками жертв коммунистических репрессий, в которые НКВД в 1937-1941 годах закапывали тела расстрелянных граждан. Их присыпали минимально на 20-30 см землей, а потом просто в яму начинали засыпать мусор.