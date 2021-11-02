В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19

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Сейчас испытания проводятся на обычных мышах в институте в Гданьске

В Польше начали тестировать украинскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Институт биологии клеток НАН Украины во Львове в прошлом году получил грант в размере около 10 млн гривен на разработку украинской вакцины. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей.

"Эта вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Самое важное, чтобы там был рецептор, тот участок, которым тот вирус хватается за рецептор человеческих клеток в альвеолах легких. Но, дополнительно, мы еще синтезируем на специальных дрожжах, которые модифицируют белки, еще другие белки коронавируса. Эта смесь будет более эффективно действовать, вызывая появление антител", – заявил руководитель Института биологии клеток во Львове Андрей Сибирный.

По его словам, исследование по определению иммуногенности различных препаратов находится на завершающем этапе в Польше.

При этом академик добавил, что результат будет известен через две-три недели, после чего проведут испытания на трансгенных мышах, уязвимых к человеческому коронавирусу.

"В Украине нет ни одной лаборатории, которая размножает коронавирус. Институт в Гданьске занимается иммуногенностью, затем будем просить коллег в Кракове провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. Потому что это единственная лаборатория в Польше, которая размножает коронавирус", – заявил Сибирный.

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Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила на территории Украины создание хаба для запуска производства и координации мРНК-продукции.