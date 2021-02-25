В первый день вакцинации прививки от COVID-19 получили почти 160 украинцев, - Минздрав

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Больше всего вакцинировали людей в Черкасской области

В Министерстве здравоохранения заявили, что за первый день кампании вакцинации от коронавируса COVID-19 прививку первой дозой получили 159 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Как отмечается, статистика количества прививок, проведенных в регионах, выглядит таким образом:

Винницкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Киевская область - 19 прививок;

Черкасская область - 80 прививок;

Черниговская область - 10 прививок.

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Также в Минздраве отметили, что по состоянию на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.

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Напомним, по состоянию на утро 25 февраля в Украине зарегистрировано 1 325 841 случай коронавируса COVID-19, за сутки заболели 8 147 человек.