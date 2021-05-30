В первый день работы ЦВН в Киеве и Львове вакцинировано около 2 тыс. человек

В Киевском центре вакцинации населения привито 1395 человек, а во Львовском - только 384 человека

Как отмечают, в Киеве центр вакцинации населения заработал на базе Международного выставочного центра. Там в первый день работы вакцинировали от коронавируса 1395 жителей столицы.

"В центре работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала бригада "скорой". Вакцинация от коронавируса тех, кто зарегистрировался в приложении "Дія" будет работать и 30 мая с 10:00 до 18:00", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В свою очередь, во Львовском центре вакцинации за первый день удалось вакцинировать от коронавируса лишь 384 человека. В центре работали четыре специально обученные бригады.

"Все жители города, которые получили вакцину 29 мая, чувствуют себя хорошо. Вакцинация жителей города, зарегистрированных в приложении" Дія" продолжится и 30 мая с 10:00 до 19:00 на Арене "Львов", - говорится в сообщении Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

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