В первый день лета в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня погода значительно ухудшится в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях

Сегодня, 1 июня, в четырех областях Украины значительно ухудшатся погодные условия - ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

"По информации Укргидрометцентра, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

К слову, по данным синоптиков, сегодня погода ухудшится в большинстве областей. Ожидаются дожди в восточных и южных областях.

Температура воздуха днем на востоке составит +15...+23, а ночью будет +11...+14. В центральных областях днем будет +14...+17, а ночью +6...+14.

На западе страны сегодня днем будет +14...+17, а ночью +5...+8. В западной части Украины не будет дождей, но придет похолодание.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики считают, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.