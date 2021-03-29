В Перу археологи нашли фреску доиспанской культуры с изображением бога-паука

Специалисты считают, что находке около 3200 лет

Фреска бога-паука в Перу Фото The history blog В регионе Ламбаеке на севере Перу археологи обнаружили фреску с изображением бога-паука из доиспанской культуры купизник (Cupisnique). Об этом сообщает Тһе Нistory Вlog.

Согласно сообщению, фреску заметили после того, как большая часть храма, где она находилась, была разбита местными фермерами, которые хотели расширить свои плантации.

Рисунок был нанесен на стену из сырцового кирпича. Установлено, что при ее создании использовалась охра. До наших дней дошли следы желтой, серой и белой краски.

"Желтые извилистые части — это ноги паучьего бога. Вертикальная охристая полоса посередине ног - это брюшко. Изображение в форме капли, окруженное желтой рамкой и увенчанное синим прямоугольником, интерпретируется как рукоять ножа или кинжала", - считают исследователи.

Как отмечается, бог-паук ассоциировался с дождями, плодородием и охотой.

"Паук на святыни ассоциируется с водой и был невероятно важным животным в доиспанских культурах, которые жили согласно с церемониальным календарем. Вполне вероятно, что с января по март проводилась особая церемония святой воды, когда на высотах шли дожди", — подчеркнул археолог Регул Франко Иордан, добавив, что обнаруженной фреске около 3200 лет.

Представители культуры купизник занимали северное побережье Перу примерно между 2000 и 500 годами до нашей эры, и несколько их глинобитных храмов были обнаружены в Ламбаеке.

Иордан сообщил об открытии региональные органы управления культурным наследием, которые инициировали срочное археологическое вмешательства. На данный момент цель состоит в том, чтобы сохранить то, что осталось от фрески и территории. Пока археологи проводят расследование, власти обратились с просьбой объявить этот район охраняемым.

Фреска бога-паука в Перу Фото The history blog

Новости по теме: Сохранились даже фрески. В испанском баре во время ремонта нашли бани XII века

Напомним, ранее в Греции на территории археологической локации в Древней Олимпии исследователи случайно раскопали бронзового идола в виде быка возрастом более 2,5 тысячи лет. Идол мог быть одним из тысяч подарков, принесенных Зевсу в 1050-700 гг. до н. э.