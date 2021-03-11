В отличие от Порошенко, поведение Медведчука во время прихода на допрос в СБУ вызывает уважение, – Бондаренко

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Поведение Виктора Медведчука в истории с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение. Такое мнение выразил политолог, глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко. Мнение Бондаренко цитирует сайт "Страна", перепечатав пост политолога в Facebook.

По словам Бондаренко, поведение председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука вызывает уважение, потому что политик не пытался избежать прихода в СБУ и спокойно явился на допрос.

"Как бы я не относился к Виктору Медведчуку (а я, мягко говоря, точно не принадлежу к числу его горячих сторонников), все же его поведение в случае с вызовом на допрос в СБУ вызывает уважение: невзирая на тяжесть обвинений, пришел, дал показания, не избегая при этом общения со следователем", – подчеркнул политолог.

В то же время, отметил Бондаренко, экс-президент Петр Порошенко в точно такой же ситуации повел себя по-другому – он не явился по повестке на допрос и попытался выкрутиться.

"И на этом фоне откровенная попытка Петра Порошенко выкрутиться из аналогичной ситуации, не явиться на допрос, заявить о "дезинформации" относительно допроса и т. д. выглядит как-то "не по-пацански", – прокомментировал политолог.

"Возможно, Петр Алексеевич пытается действовать по принципу героя известного анекдота? Батько Махно после боя проходит вдоль шеренги пленных. Отдает приказы: "Этого – повесить. Этого – расстрелять. Этого – повесить…" Один пленный падает на колени: "Не хочу!!! Не хооочу!!!" Махно спокойно: "Стоп! Отставить! Этот – не хочет!" – сострил политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.