В ОРЛО заявили, что в распространении коронавируса виновны пенсионеры

КПВВ "Золотое" Фото из открытых источников

Речь идет о тех, кто посещает подконтрольную Украине территорию для получения социальных выплат

Власти так называемой "ЛНР" заявили, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Луганской области вызван пенсионерами. Об этом сообщают СМИ ОРЛО.

По словам "министра здравоохранения ЛНВ" Натальи Пащенко, коронавирус якобы "попал на территорию ЛДНР в основном с территории Украины".

"Анамнестический связь заболевания и заражения коронавірусною инфекцией с посещением Украины или контактом с лицами, которые пересекали ближайшее время границу с территорией Украины - это подтвержденный факт", - сказала так называемый "министр".

Таким образом она прокомментировала введенные ограничения на пропуск на Донбассе КПВВ "Станица Луганская".

В частности, якобы "носителями коронавирус", по мнению Пащенко, есть пенсионеры, которые "непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат".

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