В "оранжевой" зоне находятся четыре области Украины, - Минздрав

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Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области - 469 на 100 тыс. населения

Четыре области находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности в соответствии с показателями заболеваемости COVID-19. Такие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно этим данным, Донецкая, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая области находятся в оранжевой зоне.

По состоянию на 28 сентября уровень заболеваемости COVID-19 в стране составляет 212 на 100 тыс. населения за определенного показателя 75 на 100 тыс. населения.

В Киеве он составляет 170 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области - 469 на 100 тыс. населения, Черновицкой - 451, Харьковской - 319.

Динамика уровня госпитализаций три дня подряд превышена в Донецкой области-68,1%, Тернопольской - 50,3%, Черкасской - 73,8%.

Показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, по состоянию на 27 сентября превышен в Черновицкой области и составляет 67,1%.

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Ранее сообщалось, что в Украине пять областей соответствуют показателям оранжевой зоны карантина.