В оранжевой карантинной зоне в Украине находится 16 областей, - Минздрав

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Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области - 799 на 100 тыс. населения

К "оранжевой" зоне эпидемической опасности по состоянию на 10 октября отнесено 16 областей Украины. Об этом говорится в данных Минздрава.

В частности, по состоянию на 9 октября к оранжевой зоне эпидемической опасности отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. население, по стране составляет 391 на 100 тыс. населения, в Киеве - 247 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области - 799 на 10 тыс. населения, в Луганской - 780, Сумской - 548, Херсонской - 529, Харьковской - 526, Запорожской - 505, Донецкой - 504.

Показатель загруженности коек с кислородом, определен на уровне 65%, в течение двух последних суток превышен в Донецкой области: 8 октября он составил 65,2%, 9 октября - 68,1%.

Показатель уровня госпитализаций (60 на 100 тыс.) превышен в 13 областях: Волынской - 61,2, Днепропетровской - 68,8, Донецкой - 75,2, Житомирской - 74,6, Запорожской - 79,7, Луганской - 68,9, Львовской - 61,3, Одесской - 60,9, Сумской - 71, Харьковской - 86,7, Херсонской - 91,3, Черновицкой - 66,5, Черниговской - 60,5.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 9 октября, обнаружили 11 344 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировали 3 712 человек, зафиксировано 162 летальных случая, выздоровели 2 581 человек.