В ОПУ не смогли назвать топ-менеджеров ТВ-каналов, которые поддержали закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK

Офис президента

Зеленский ранее заявлял, что встречался с главами ведущих телеканалов Украины

Офис президента не располагает списком участников и какой-либо записью встречи главы государства Владимира Зеленского с руководителями ведущих телеканалов, которые по его же утверждению, полностью поддержали санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом говорится в ответе ОПУ на журналистский запрос "Украинских новостей".

На следующий день после введения санкций официальный сайт главы государства сообщил, что Зеленский провел встречу с руководством ведущих каналов, посвященную решению СНБО.

"Топ-менеджеры телеканалов выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, в отношении которых были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации.

Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ", - сказано в сообщении на сайте президента.

В Офис президента был направлен журналистский запрос о списке участников этой встречи. Также журналисты попросили предоставить подтверждающие цитаты медиа-менеджеров из стенограммы или другой записи беседы.

"Относительно предоставления информации о списке участников, копий стенограммы и протокола встречи президента Украины В. Зеленского с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов 3 февраля сообщаем, что запрашиваемая информация в профильных структурных подразделениях Офиса президента Украины отсутствует", - говорится в ответе на запрос.