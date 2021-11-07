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В ОП не подтвердили информацию о наращивании войск России у границ Украины

Фото из открытых источников

Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления

Украина не имеет подтверждения информации, которую ранее распространили американские СМИ, о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом".

По его словам, Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления и не подтверждает, что на границах вблизи Украины наблюдается сосредоточение российских войск больше нормального уровня.

"Остается открытым вопрос, Зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдива ли она. Но офис президента на данный момент не имеет никакой утвердительной информации", - подчеркнул Никифоров.

Он также добавил, что недавно на селекторном совещании Президента выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который "не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить".

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Напомним, ранее мы писали, что США убеждены, что активность РФ на границе с Украиной носит масштабный характер.

Как сообщалось ранее, издание Politico опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие скопление войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Впрочем, накануне Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительную переброску российских подразделений, вооружение и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.

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