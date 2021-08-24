В ООН заявили о достоверных сообщениях о казни людей талибами

Фото из открытых источников

Комиссар по правам человека также призвала правозащитников тщательно отслеживать преступные действия боевиков

Верховный комиссар ООН Мишель Башелет заявила, что получила сообщения о серьезных нарушениях, совершенных талибами в Афганистане, включая казни мирного населения. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, высший представитель ООН имеет многочисленные свидетельства о тяжелых преступлениях талибов в Афганистане, а именно массовые казни гражданского населения, ограничения в отношении женщин и подавление протестов против установления власти боевиками.

По словам Мишель Башелет, обращение с женщинами талибов будет "фундаментальной красной линией".

Также она призвала Совет ООН по правам человека тщательно наблюдать за действиями боевиков и создать соответствующий механизм действий для реагирования на ситуацию.

Новости по теме: В Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД

Напомним, ранее в Афганистане "Талибан" объявил о начале осады неподконтрольной провинции Панджшер. Сейчас ведутся переговоры с жителями провинции.