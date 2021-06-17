В ООН заявили, что засуха может стать следующей пандемией

Сейчас засуха вызвала экономические убытки минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек

В ООН заявили, что засуха может стать следующей пандемией. Об этом на брифинге сказала специальный представитель ООН по вопросам уменьшения риска катастроф Мами Мизутори, передает Reuters.

"Засуха на грани превращения в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения", - заявила она.

Мизутори также подчеркнула, что глобальное потепление усилило засуху на юге Европы и в Западной Африке. И число жертв может "резко возрастать", если мир не будет действовать.

Согласно обнародованному сообщению ООН, в настоящее время засуха вызвала экономический ущерб минимум на 124 миллиарда долларов и затронула более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг.

В организации отметили, что даже эти цифры являются, скорее всего, "валовыми недооценками".

Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже в этом столетии.

"Это может косвенно повлиять на страны, которые на самом деле не переживают засуху, путем недостатка и роста цен на продовольствие", - сказала Мизутори.

По ее словам засуха, как и вирус, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб.

Так, в ООН ожидают частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америке, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

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