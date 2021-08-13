В ООН заявили, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет

Для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году, нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа

В третьей части доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится о том, что выбросы парниковых газов могут достичь пика в течение 4 лет. Документ предупреждает о беспрецедентных изменениях климата, некоторые из которых являются необратимыми. Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что для достижения цели, то есть удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градусов по Цельсию и добиться нулевого уровня выбросов в 2050 году, нужно сократить наполовину выбросы углекислого газа за следующее десятилетие.

В документе говорится о том, что богатые люди в каждой стране несут больше ответственности за глобальное потепление, чем бедные.

Так, на 10% лиц, наиболее ответственных за выбросы в мире и при этом наиболее богатых приходится 36-45% общего объема выбросов углекислого газа: это в 10 раз больше, чем у 10% наиболее бедной части населения Земли, которое имеет отношение только к 3-5% выбросов.

В частности авторы доклада возлагают значительную ответственность на использование джипов и на употребление мяса, а также считают необходимым менять бытовые привычки, включая рацион питания, особенно у богатого населения.

Кроме этого, в докладе также говорится, что отказ от домов с избыточными отопительными и охладительными системами сокращение воздушных перевозок, меньшее использование энергопотребляющих устройств тоже может внести значительный вклад в снижение выбросов.

Авторы считают, что забота о лесных и земельных ресурсах позволит ограничить повышение температур, но эти меры не смогут компенсировать медленное сокращение выбросов в других отраслях человеческой деятельности.

В частности, авторы выразили оптимизм по поводу удешевления технологий получения солнечной и ветровой энергии.

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Напомним, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделал заявление о глобальном потеплении. По его словам, человечество оказалось на краю пропасти.