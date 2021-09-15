В ООН призывают ввести мораторий на искусственный интеллект

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Технологии искусственного интеллекта представляют серьезную угрозу для прав человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала правительства стран мира ввести мораторий на использование технологий на основе искусственного интеллекта, которые представляют серьезную угрозу для прав человека. Об этом сообщает AP.

По ее словам, страны должны запретить использование приложений на основе искусственного интеллекта, которые не соответствуют международному праву в области прав человека.

В частности, речь идет о технологиях по распознаванию лиц, которые отслеживают людей в общественных местах.

Отмечается, что Бачелет не призывает мир к полному запрету технологии по распознаванию лиц, но отметила, что правительства должны прекратить сканировать части человеческого тела в режиме реального времени, пока они не продемонстрируют, что технология не дискриминирует и соответствует стандартам конфиденциальности и защиты данных людей.

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Ранее сообщалось, что Пентагон обучил искусственный интеллект GIDE отслеживать изменения данных в режиме реального времени.