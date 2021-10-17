В ООН назвали пять факторов, которые способствуют распространению голода

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Это изменчивость климата, конфликты, стоимость и доступность здорового питания, а также замедление экономики и ее спады

Распространению голода на земном шаре способствуют пять факторов: COVID-19, изменчивость климата, конфликты, стоимость и доступность здорового питания, а также замедление экономики и ее спады. Только из-за COVID-19 еще 140 млн человек оказались за чертой бедности. Об этом во время мероприятий, посвященных Всемирному дню продовольствия, в рамках Expo-2020 в Дубае сказал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максімо Тореро Каллен, передает Укринформ.

"Распространению голода на земном шаре способствуют пять факторов: COVID-19, изменчивость климата, конфликты, стоимость и доступность здорового питания, а также замедление экономики и ее спады. Из-за COVID - 19 еще 140 млн человек оказались за чертой бедности, а влияние между странами неодинаковое, поэтому это означает, что он будет иметь долгосрочное влияние на продовольственную безопасность", - сказал Каллен.

По его словам, если ежегодные инвестиции для финансирования целевых мероприятий составят примерно 39-50 млрд долларов к 2030 году, то возможными станут недорогие, но высокоэффективные решения, которые помогут сотням миллионов людей избавиться от голода.

"Мы - граждане мира, и нам нужно выполнить свою часть обязательств, а также помочь другим. Наша национальная стратегия продовольственной безопасности ОАЭ сделает ведущим мировым центром инновационной продовольственной безопасности в течение следующих 30 лет", - сказала министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Мариам бинт Мохаммед Саид Хареб Альмхейрі.

В ОАЭ выходом из кризиса видят городское земледелие как новую форму сельского хозяйства, которая имеет огромный потенциал.

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Ранее в ООН заявляли, что Мадагаскар находится на грани первого в мире "голода, связанного с изменением климата". После четырех лет засухи десятки тысяч людей уже страдают от катастрофического отсутствия продовольствия.