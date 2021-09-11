Xiaomi заблокировала смартфоны в Крыму и подсанкционных странах, - СМИ

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Аналогическая ситуация на Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане

На территории оккупированного Крыма начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi, а также в регионах и странах, попавших под западные санкции. Об этом сообщили XDA-developers.

Как отмечается, случаи были зафиксированы на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

Известно, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых регионах. Очевидно, что Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Сейчас пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения о том, что на экранах их смартфонов появляется предупреждение "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории".

Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а лишь их часть.

"После нескольких дней использования, пользователи в этих регионах не имеют доступа к своим телефонам, и они видят такое сообщение на экране блокировки", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла заявление, содержащее призыв к международному сообществу осудить очередную волну репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму. Народные депутаты призвали международных партнеров присоединиться к декларации Крымской платформы, подписанной 23 августа 2021 года в Киеве.