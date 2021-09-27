В Офисе президента сняли фильм о подготовке к 30-летию независимости Украины

Визиты, накануне Дня независимости и на само празднование говорят об одном - об авторитете нашей страны на международной арене, говорится в ленте

Большое внимание со стороны иностранных гостей, которое было уделено празднованию 30-летия независимости Украины, свидетельствует о растущем авторитете нашей страны на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в фильме "30 лет независимости. За кулисами " в Facebook .

"Все эти визиты, накануне Дня Независимости, на День независимости, это все было об одном - об авторитете Украины на международной арене.

Мы показали, что Украина не является бедной родственницей или просителем. Мы показали за эти дни, что Украина - это государство, которое уважают, государство, которое ведет за собой, а не только присоединяется к другим, и государство, которое является не жертвой, а спасителем", - подчеркнул министр.

Об этом в фильме говорит и глава Офиса президента Андрей Ермак: "Беспрецедентное количество. Никогда еще в Украине, никогда в Киеве за такой короткий промежуток времени не было столько мировых лидеров - президентов, премьеров, спикеров, министров иностранных дел. Это очень важно. И каждый раз, когда эти люди приезжают к нам, они видят изменения".

Особенно Кулеба выделил проведение первого Саммита "Крымской платформы", в котором приняли участие делегации из 46 стран, подтвердили поддержку территориальной целостности Украины.

Новости по теме: День Независимости Украины: Что стоит знать о нашей стране и ее истории

"Если честно, первая реакция наших партнеров была скептической, потому что они не понимали, куда Украина их ведет за собой. Когда я оглядываюсь на этот путь и помню первые реакции партнеров, затем, как эта реакция менялась - начинали со скептицизма, а завершили полной поддержкой, - то, безусловно, я горжусь Украиной", - поделился Кулеба.

В фильме рассказывается также о Дне флага, вручении наград Национальной легенды Украины, Саммит Первых леди и джентльменов, военный парад и много других мероприятий, которые стали украшениями празднования 30-летия независимости.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, к празднованию начали готовиться еще в 2020 году.

"Президент поставил всем задачу, что, друзья, у нас в следующем году, через год - 30 лет. Это не просто дата, это не какой - то маленький праздник, это огромный праздник для всей страны, и давайте сделаем так, чтобы он запомнился на много лет, чтобы мир увидел Украину, чтобы все поняли, что для Украины это огромный праздник, и нам есть чем гордиться, и что показать", - рассказал он.

Новости по теме: Владимир Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости

Напомним, 24 августа Зеленский выступил с праздничной речью ко Дню Независимости. Глава государства подчеркнул, что Украина начинает процесс возвращения всего того, что принадлежит нашей стране, в том числе исторические и культурные ценности.