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В Офисе президента осудили проведение марша в честь дивизии СС "Галичина"

Офис президента Фото из открытых источников

От правоохранителей требуют наказать виновных

Офис президента осудил проведение в столице марша в честь создания дивизии СС "Галичина" и обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать виновных. Соответствующее заявление размещено на сайте офиса

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - говорится в заявлении.

Также в Офисе президента ожидают, что Национальная полиции и Министерство внутренних дел установят все обстоятельства и привлекут к ответственности всех виновных в нарушении закона. 

"От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций имеют возможность ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - добавили в офисе.

Напомним, вечером 28 апреля около 250 человек закончили марш черных вышиванок по поводу 78-летие дивизии СС "Галичина" на Майдане Независимости в Киеве.

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