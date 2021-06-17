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В Офисе генпрокурора анонсировали стадию допросов по делу об убийстве Гандзюк

Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генпрокурор заверила, что прокуроры обеспечат неотвратимость наказания для виновных в смерти Екатерины Гандзюк

По делу об убийстве Екатерины Гандзюк, которой сегодня, 17 июня, должно было исполниться 36 лет, завершено исследование письменных доказательств в суде. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в своем Facebook.

"Сейчас судом завершено исследование письменных доказательств - это более 60 томов материалов уголовного производства. Дальше - стадия допросов. Пятеро непосредственных исполнителей преступления отбывают наказание, также осуждено лицо, которое его скрывало", - напомнила она.

Венедиктова добавила, что прокурорам удалось добиться изменения меры пресечения ключевому обвиняемому в организации преступления и уже почти год бывший председатель Херсонской областной рады находится под стражей. А 15 июня суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и вновь оставил ему безальтернативную стражу. Более года в СИЗО также находится депутат облсовета.

По ее словам, правоохранители не оставили без внимания и правонарушения, которые разоблачала активистка.

"В целом, в ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам, в суд направлено 9 уголовных производств, 5 из них судами рассмотрено с вынесением обвинительных приговоров", - подчеркнула генпрокурор.

В частности, в суд направлены дела о массовых беспорядках возле здания Олешковской РГА Херсонской области в мае 2018 года с целью препятствования работе депутатов местного совета и о захвате по предварительному сговору группой лиц имущества предприятия с иностранными инвестициями в марте 2016 года.

​Венедиктова заверила, что прокуроры обеспечат неотвратимость наказания для всех причастных к этим преступлениям и виновных в смерти Катерины Гандзюк.

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Напомним, в 2018 году в Херсоне напали на Катерину Гандзюк ее облили серной кислотой, а потом она умерла в больнице. Впоследствии Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговор пятерым бывшим участникам АТО, которые принимали участие в убийстве девушки. Среди них-организатор Сергей Торбин, исполнитель Никита Грабчук, наблюдатели Вячеслав Вишневский и Владимир Васянович, а также Виктор Горбунов, купивший кислоту.

Кроме того, было задержан Игорь Павловский, которого признали виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки. Однако в декабре 2021 года его уволили из-под стражи. 

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