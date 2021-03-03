В одной из школ Житомира обнаружили вспышку кишечной инфекции

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Сейчас часть учеников находится в больнице

В Житомире выявили вспышку острой кишечной инфекции среди учащихся общеобразовательной школы №20. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 марта в г. Житомир в общеобразовательной школе №20 зарегистрирована острая кишечная инфекция у 9 учеников (2012–2013 г. р.)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас семеро учеников находятся на стационарном лечении, а еще двое – на амбулаторном лечении. Состояние здоровья больных оценивают как удовлетворительное.

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Кроме этого, с 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в СОШ учится 885 учеников. Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, недавно в одном из детских садов Тернополя зафиксировали вспышку кишечной инфекции, 11 детей попали в больницу.

Позже еще в одном из детских садов Чертковского района Тернопольской области обнаружили вспышку острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали девять детей.

Через некоторое время в одном из детских садов Тернополя обнаружили вспышку острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали шесть детей.