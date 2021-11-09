В Киеве мужчина устроил стрельбу, его задержали

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Пострадавших в результате стрельбы нет

В Киеве возникла стрельба в Подольском районе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, происшествие произошло на улице Кирилловской. В частности, мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх. К счастью, никто не пострадал.

Злоумышленником оказался уроженец Винницкой области, 1992 года рождения. Его задержали позже в порядке статьи 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пресс-служба Нацполиции

"Мы обнаружили у него предмет, похожий на стартовый пистолет, а с места происшествия изъяли 9 гильз. Все изъятое отправлено на проведение соответствующих экспертиз", - сообщили в полиции.

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Кроме того, патрульные провели тестирование правонарушителя на драгере, который показал результат 1,44 промилле алкоголя. Мотивы содеянного мужчина объяснить не смог.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Мужчине грозит штраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до 6 месяцев или до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, ранее в России ученик пронес охотничий карабин в школу под Пермью и открыл огонь. В результате инцидента никто не пострадал, а сам подросток был задержан.