В Одесской области ужесточают карантин: Есть угроза введения локдауна

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Ограничительные меры будут касаться медицины и сферы образования

В Одесской области с 11 октября усиливаются карантинные мероприятия для медицины и сферы образования. Об этом во время брифинга сообщил главный санврач области Виталий Гончаров.

По его словам, запрещаются плановые госпитализации в больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

"Под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план", - подчеркнул санврач.

Также он добавил, что показатели заболеваемости в Одесской области в шесть раз превышают целевые. А к критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

"Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не миновать", - отметил Гончаров.

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Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки, 10 октября, обнаружили 8 832 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности госпитализировали 2 672 человека, зафиксировано 207 летальных случаев, выздоровели 2 503 человека.